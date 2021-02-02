Турецко-немецкая актриса поделилась с поклонниками новыми снимками со своими детьми.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли порадовала своих поклонников и опубликовала новые фото, снятые вместе с ее дочерми.

Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочкиНа фото Мерьем держит свою новорожденную дочку на руках, а старшая стоит около актрисы и смотрит на сестру.

Для съемок Узерли нанесла легкий макияж, распустила волосы и надела светлое платье, малышку она одела в розовый костюм, а старшая дочь одета в кофту и лосины.

Актриса так держит дочку, что ее лица не видно из-за того, что Узерли закрыла его сердечком.

Поклонники звезды были тронуты нежной семейной фотосессией и засыпали ее поздравлениями и комплиментами.

Мерьем Узерли родила 8 января вторую дочь, но имя ее отца пока не раскрывает. Радостной новостью с поклонниками 37-летняя турецко-немецкая актриса поделилась практически сразу, опубликовав несколько снимков в Инстаграм. Старшую дочь Мерьем зовут Лара, ей шесть лет, а ее отец - турецкий бизнесмен Джан Атеш.

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Автор: Ирина Погорелая