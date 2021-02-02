Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли порадовала своих поклонников и опубликовала новые фото, снятые вместе с ее дочерми.
Читайте такжеЗвезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала новое фото новорожденной дочкиНа фото Мерьем держит свою новорожденную дочку на руках, а старшая стоит около актрисы и смотрит на сестру.
Для съемок Узерли нанесла легкий макияж, распустила волосы и надела светлое платье, малышку она одела в розовый костюм, а старшая дочь одета в кофту и лосины.
Актриса так держит дочку, что ее лица не видно из-за того, что Узерли закрыла его сердечком.
Поклонники звезды были тронуты нежной семейной фотосессией и засыпали ее поздравлениями и комплиментами.
Мерьем Узерли родила 8 января вторую дочь, но имя ее отца пока не раскрывает. Радостной новостью с поклонниками 37-летняя турецко-немецкая актриса поделилась практически сразу, опубликовав несколько снимков в Инстаграм. Старшую дочь Мерьем зовут Лара, ей шесть лет, а ее отец - турецкий бизнесмен Джан Атеш.
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