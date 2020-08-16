Звезда "Великолепного века" свела с ума сеть горячим фотосетом

Мерьем Узерли опубликовала новые фото.

Известная актриса, которая сыграла Роксолану в "Великолепном веке", Мерьем Узерли опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в откровенном платье.

Звезда сидит на стуле, на берегу моря, и позирует в черном полупрозрачном платье длины мини. Особенностью платья стало глубокое декольте, которое идеально подчеркнуло грудь актрисы. Также образ сделало более сексуальным кружево, которое элегантно смотрелось на Узерли.

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Автор: Диана Могилевич