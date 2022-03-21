Также артист признался, где находится сейчас.

Украинский артист MELOVIN в интервью "Звездному пути" рассказал, в ночь с 23 на 24 февраля бодрствовал, поэтому отчетливо слышал первые взрывы, которые раздавались по Украине.

Когда артист осознал, что Россия вторглась на территорию независимой Украины, он решил перебраться в более безопасное место - во Львовскую область.

Там он занимается волонтерством и помогает людям перебираться в безопасные места.

Также он рассказал, что за время войны в Украине он потерял двух близких людей.

"Каждый сидящий в безопасности украинец понимает, что он в безопасности только сейчас и никто не знает, что может произойти завтра. У меня есть два человека, которых я потерял во время войны. Мне хочется сделать все, что я могу. Война – это не только держать оружие в руках, это не только передовая", – сказал певец.

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