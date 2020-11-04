Жена кандидата в президенты Мелания Трамп сегодня проголосовала на выборах президента США и вызвала волну обсуждений своим внешним видом. В сети разгорелся скандал из-за того, что миссис Трамп появилась на избирательном участке без защитной маски. Американцы посчитали это неуважением к окружающим.
Однако образ иконы стиля 50-летней Мелании понравился пользователям Сети. Первая леди появилась на участке в брендовых и дорогих вещах, которые при этом выглядят весьма скромно.
Для выхода в свет Мелания выбрала светлое закрытое платье с плиссированной юбкой от Gucci с узорами из цепей за $4200. Наряд подчеркнул её стройную талию. СМИ отметили женственность и утонченность миссис Трамп в этом платье. На ногах у Мелании были туфли телесного цвета бренда Christian Louboutin за $600.
Самый дорогой предмет её образа - белая сумка Hermès Kelly стоимостью в $16000. Также Мелания использовала солнцезащитные очки в качестве аксессуара. Некоторые подписчики отметили, что несмотря на скандал с маской первая леди выглядела достойно.
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