Первая леди США появилась на выборах в стильном наряде.

Жена кандидата в президенты Мелания Трамп сегодня проголосовала на выборах президента США и вызвала волну обсуждений своим внешним видом. В сети разгорелся скандал из-за того, что миссис Трамп появилась на избирательном участке без защитной маски. Американцы посчитали это неуважением к окружающим.

Однако образ иконы стиля 50-летней Мелании понравился пользователям Сети. Первая леди появилась на участке в брендовых и дорогих вещах, которые при этом выглядят весьма скромно.

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Автор: Екатерина Пулатова