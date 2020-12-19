Суд удовлетворил этот иск, а стороны договорились, что в будущем агентство не будет делать фото Меган Маркл, принца Гарри или их сына.

Герцогиня Сассекская и жена британского принца Гарри Меган Маркл уладила судебный иск против британского новостного агентства Splash, которое сфотографировало ее с сыном Арчи во время частной прогулки. Стороны урегулировали конфликт, а фотографам запретили вмешиваться в жизнь семьи.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на решение Верховного Суда Великобритании.

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Еще в январе фотографы Splash UK с помощью длиннофокусных объективов сняли, как герцогиня выгуливала двух собак в парке Хорт-Хилл на острове Ванкувер и держала сына Арчи в слинге.

В марте Меган от своего имени и имени своего сына подала судебный иск против фотографов за вмешательство в частную жизнь.

Суд удовлетворил этот иск, а стороны договорились, что в будущем агентство не будет делать фото Меган Маркл, принца Гарри или их сына.

В то же время представители Splash News, которым подчиняется британское подразделение, заявили, что решение суда не касается организации в целом.

«Пока все в рамках закона и права детей на частную жизнь защищены, Splash, конечно, будет продолжать делать фотографии публичных лиц в публичных местах», ㅡ заявили в организации.

В то же время адвокатская фирма, представляющая интересы Маркл и ее семьи, заявила, что в настоящее время продолжается рассмотрение аналогичного иска к американскому подразделению Splash.

«Это урегулирование дела является четким сигналом о том, что противоправное, агрессивное и навязчивое поведение папарацци нельзя терпеть, и что супруги относятся к этому вопросу серьезно, как и любая семья», ㅡ заявили представители Маркл.

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Автор: УНИАН