Биографией бывшей актрисы заинтересовались настоящие акулы пера.

Жизнь принца Гарри и его супруги Меган Маркл все больше интересует общественность. Члены королевской семьи совершили несколько нестандартных поступков, которые привлекают все больше внимания.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем ГарриОсобенно активно о герцогах Сассекских заговорили после того, как они дали откровенное интервью Опре Уинфри. Не все поверили словам Меган Маркл, поэтому биографией бывшей актрисы заинтересовались настоящие акулы пера.

Так, в сети появилась информация о том, что скандальный писатель Том Бауэр решил написать разоблачающую биографию супруги принца Гарри. Для написания этой книги автор обещает пообщаться со всеми людьми, окружавшими знаменитых супругов, чтобы собрать как можно больше информации о том, что из себя представляет Меган.

Том Бауэр заявил, что на это ему потребуется год, за который он поговорит как с друзьями Маркл, так и с ее врагами. Гонорар, который получит автор, пока не раскрывают, но уже появились слухи, что это будет сумма с шестью нолями.

Писатель известен своей любовью к скандальным эпизодам, которые проходили в жизни звезд. За свою работу Том Бауэр получил прозвище «Токсичный автор». По словам инсайдера, писатель предполагает, что Меган откажется с ним сотрудничать, однако это только добавит интереса. «Выхода этой книги Меган будет бояться. Том раньше работал с некоторыми из своих подопечных. Но ему совершенно ясно дали понять, что с Меган это не пройдет. Она не хочет в этом участвовать», — уточнил источник, передает popcornnews.

Автор ожидает, что книга станет настоящей бомбой. Уже сейчас издательства начали вести войну за право выпустить книгу, которая еще даже не написана.

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Автор: Ирина Погорелая