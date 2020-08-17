"С двумя девушками": Майли Сайрус рассказала о своем первом сексе

Певица никогда не была скромницей.

Известная певица Майли Сайрус рассказала, что ее первым сексуальным опытом был секс с двумя девушками.

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При этом лишилась невинности певица в 16 лет, передает Call Her Daddy.

По словам певицы, первым ее мужчиной стал Лиам Хемсворт. При этом у девушки до него был контакт еще с двумя девушками. Затем Майли вышла замуж за Хемсворта, но только после замужества призналась, что была девственницей.

"Когда мне было 11 или 12 лет, мои подруги стали рассказывать мне, что они делают с ребятами, и я действительно не понимала этого. Меня тянуло к девушкам задолго до того, как я увлеклась ребятами", - призналась Майли.

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Автор: Диана Могилевич