Маша Полякова встречается со своим парнем Андреем с 2020 года.

Маша Полякова в программе "Звездный путь" рассказала, как познакомила своего парня Андрея со своими родителями.

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Изначально Маша познакомилась с родителями Андрея. Это произошло в один из холодных вечеров. Тогда Маша забыла ключи от дома, где никого не было. Поэтому бойфренд пригласил ее к себе. Родственники парня с теплом встретили девушку и угостили ее отбивными. А затем состоялось знакомство Андрея с родителями Маши.

"Он зашел к нам домой, папа его увидел и попросил купить кофе, потому что сломалась кофемашина", - сказала Маша.

Также она добавила, что ее мама провела с парнем серьезный разговор и запретила им вступать в интимные отношения.

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Автор: Диана Могилевич