Маша Полякова в программе "Звездный путь" рассказала, как познакомила своего парня Андрея со своими родителями.
Читайте такжеПолуголую Дашу Астафьеву сфотографировали в бане
Изначально Маша познакомилась с родителями Андрея. Это произошло в один из холодных вечеров. Тогда Маша забыла ключи от дома, где никого не было. Поэтому бойфренд пригласил ее к себе. Родственники парня с теплом встретили девушку и угостили ее отбивными. А затем состоялось знакомство Андрея с родителями Маши.
"Он зашел к нам домой, папа его увидел и попросил купить кофе, потому что сломалась кофемашина", - сказала Маша.
Также она добавила, что ее мама провела с парнем серьезный разговор и запретила им вступать в интимные отношения.
Другие новости УНИАН:
- Оля Полякова никак не угомонится: назвала Камалию "здоровой и сисястой"
- Топ-модель показалась с дырочкой на ягодицах
- Камалия отреагировала на оскорбление Поляковой о "здоровой и сиськастой"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram