Маша Ефросинина скучает по дочери.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила ответить фанатам в инста-сториз на их вопросы.

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Одна из подписчиц спросила о том, как учится дочь Ефросининой Нана. Известно, что девочка улетела на учебу в Канаду.

Во время ответа на этот вопрос Маша расплакалась и сказала: "Два дня мне кажется, что я умираю. Ничего не могу с собой сделать. Впрочем, это жизнь".

"Это нормально, мы должны учится отпускать своих детей от себя. Не переживайте, всё будет замечательно", "Маша, если вашей дочери там хорошо, то надо радоваться. Это не сто лет назад, без связи и видео. Как минимум общение по видео, как максимум самолёт", - поддержали телеведущую фанаты.

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Автор: Диана Могилевич