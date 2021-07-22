Опальная певица решила не ограничиться концертами в РФ, теперь она получила работу на телеканале страны-агрессора.

Скандальная певица MARUV, которая родилась и выросла в Украине, решила стать ведущей на российском музыкальном телеканале "МУЗ-ТВ". Опальная звезда появится на экране уже 23 июля.

О новом амплуа MARUV сообщило издание tele.ru.

Сама певица прокомментировала предложение от российского телеканала словами о том, что человеку всегда нужно пробовать что-то новое.

"Для разнообразия и развития – нужно пробовать и можно разочек стать ведущей. Думаю, в такой коммуникации со зрителем важно четко говорить, следить за дикцией и артикуляцией - вот и все, в общем-то. Касательно образа, я люблю необычные вещи- это как отдельный вид искусства и мой способ самовыражения", - заявила MARUV.

Читайте также"Красавчик": Тина Кароль показала своего сына (видео)Певица часто бывает в России с концертами, также она сотрудничает со звездами из РФ. Вместе с Филиппом Киркоровым MARUV даже сняла клип, за что получила волну осуждения от украинцев.

На "МУЗ-ТВ" певица проведет эфир в рамках проекта "Русский чарт". Там она будет обсуждать российских исполнителей и называть лучших из них. Шоу выходит каждую пятницу, вести его приглашают разных звезд.

Примечательно, что на своей странице в Instagram певица не спешит хвастаться новой работой. MARUV не комментирует свое участие в российском телепроекте, вероятно, опасаясь новой волны негатива.

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Автор: Полина Кузенко