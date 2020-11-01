Певица показала новое фото.

Украинская певица MARUV опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеMARUV в БДСМ-костюме покрутила попой перед камерой

На снимке звезда позирует в черном полупрозрачном комбинезоне. Ее костюм пошит в таком стиле, что складывается впечатление, что она поверх капроновых колготок надела черный боди. Смотрится такой образ достаточно эффектно. Особенно, если учитывать, что MARUV не стесняется демонстрировать свои пикантные места.

А вот дополнила она образ уже привычными стрипами. Но бурю эмоций у поклонников вызвал не сам образ, а прическа певицы. Она предстала с короткой стрижкой. Более того, волосы она перекрасила в голубой цвет.

"Как же это круто", "Я в восторге от этого образа", "Ты, как всегда, непревзойденная", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич