Галкин напугал Пугачову / instagram.com/maxgalkinru
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором вместе с детьми пугает Аллу Пугачову.
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Изначально дети Лиза и Гарри пугали своего папу фигурой призрака. Затем они попросили его напугать и маму. Алла Борисовна не на шутку испугалась и бросила в звездного юмориста полотенце. В этот момент сын Гарри даже упал на пол от смеха.
"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - подписал видео Галкин.
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