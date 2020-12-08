Максиму Галкину дома скучно не бывает.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором вместе с детьми пугает Аллу Пугачову.

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Изначально дети Лиза и Гарри пугали своего папу фигурой призрака. Затем они попросили его напугать и маму. Алла Борисовна не на шутку испугалась и бросила в звездного юмориста полотенце. В этот момент сын Гарри даже упал на пол от смеха.

"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - подписал видео Галкин.

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Автор: Диана Могилевич