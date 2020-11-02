Шоумен показал себя в молодости.

Известный шоумен, супруг певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, опубликовал в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеАлла Пугачева сверкнула худобой в кюлотах (фото, видео)

На снимке он позирует полуобнаженным на берегу моря. Вероятно, фото было сделано очень давно, так как Максим в подписи написал: "Знал бы этот мальчик чьим мужем станет". Конечно, речь идет об Алле Борисовне. То есть, можно предположить, что снимок был сделан еще до их женитьбы.

"Красота спасёт мир. В этом уже нет никаких сомнений", "А по фото прям 24, а не 44", "Хорошо сохранились, молодой человек", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич