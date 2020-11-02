Известный шоумен, супруг певицы Аллы Пугачевой, Максим Галкин, опубликовал в Instagram новую фотографию.
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На снимке он позирует полуобнаженным на берегу моря. Вероятно, фото было сделано очень давно, так как Максим в подписи написал: "Знал бы этот мальчик чьим мужем станет". Конечно, речь идет об Алле Борисовне. То есть, можно предположить, что снимок был сделан еще до их женитьбы.
"Красота спасёт мир. В этом уже нет никаких сомнений", "А по фото прям 24, а не 44", "Хорошо сохранились, молодой человек", - написали поклонники.
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