Влюбленные ждут первенца.

Известный пилот и экс-"холостяк" Макс Михайлюк тайно женился на своей возлюбленной, 24-летней модели Даше Хлистун.

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На днях влюбленные выложили в социальной сети Instagram снимки, на которых видно, что Даша беременна. При этом фанатов интересовал еще вопрос об их свадьбе, ведь пара не показывала ни фото, ни видео с торжества. Да и было ли оно вообще?

Чтобы развеять все сомнения, Даша решила ответить в инста-сториз одному из своих подписчиков на интересующий вопрос. Пока что пол ребенка и срок беременности она сообщать не хочет. Но уточнила, что они с Максом уже муж и жена.

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Автор: Диана Могилевич