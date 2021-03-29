Певица впечатлила сеть серией откровенных снимков.

Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram откровенные фотографии.

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На снимках 62-летняя звезда позирует в черном БДСМ-белье с белыми вставками на трусиках и кепке от украинского дизайнера. При этом бюстгальтер на завязках едва удерживал ее грудь. Складывается впечатление, что вот-вот и он разорвется на ее пышных формах.

Стоит отметить, что пользователи сети уже привыкли к тому, что Мадонна может показать себя "во всей красе", может показать свои вредные привычки, но к такой серии снимков фанаты, вероятно, не были готовы.

"О Господи", "Богиня", "Давно ничего такого не было", "Икона", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич