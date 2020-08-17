"Уберите детей от экранов": появились шокирующие кадры со дня рождения Мадонны

Певице вчера исполнилось 62 года.

Известная певица Мадонна вчера, 16 августа, отметила свое 62-летие. Она организовала вечеринку в ямайском стиле.

Первые кадры с празднования певица опубликовала в Instagram.

На празднике присутствовали и другие звезды, которые пришли поддержать звезду. Также там был ее 27-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс, который также является танцором балета певицы.

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Автор: Диана Могилевич