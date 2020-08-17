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"Уберите детей от экранов": появились шокирующие кадры со дня рождения Мадонны

12:18, 17 августа 2020
Звезды
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Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna

Первые кадры с празднования певица опубликовала в Instagram.

На празднике присутствовали и другие звезды, которые пришли поддержать звезду. Также там был ее 27-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс, который также является танцором балета певицы. 

Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna
Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna
Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna
Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna
Мадонна празднует день рождение / instagram.com/madonna

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Автор: Диана Могилевич

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