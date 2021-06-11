Певица порадовала поклонников новым образом.

Украинская певица Тина Кароль обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.

В кадре она позировала в черных лаковых штанах, бежевой майке и бандане. Также она поднесла к губам одну руку с темным маникюр.

"Привет", - кратко подписала снимок Кароль.

"От белой королевы до черной", "Лучшая бунтарка", "Боже, я влюбляюсь в неё снова и снова", "Эра высокого стиля", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич