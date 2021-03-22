Луана Сандиен любит выставлять пикантные снимки.

Известная модель Луана Сандиен опубликовала в Instagram фотографию с пляжа.

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На снимке девушка лежит на животе на песчаном пляже. При этом на ее теле видно одни трусики светлого оттенка.

"Счастье часто крадется через дверь, о которой вы даже не подозревали", - подписала такое сексуальное фото девушка.

"Богиня", "Великолепно", "Какая же ты невероятная", - пишут поклонники в сети.

Кто такая Луана Сандиен:

Луана является экс-супругой одного из лучших польских баскетболистов Мацея Лампе, который на пике своей карьеры играл в НБА за "Финикс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" и "Хьюстон Рокетс"

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Автор: Диана Могилевич