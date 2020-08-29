Известная певица Светлана Лобода не устает демонстрировать своим поклонникам не только творческие таланты, но и шикарную фигуру. Несмотря на то, что артистка — мама двоих детей, она находится в прекрасной форме.
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Об этом свидетельствует свежая серия фото "суперзвезды", на которых она показала свои прелести — сочную попу, подтянутые ножки и животик. Снимки опубликованы в Instagram Лободы.
"Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу?", - спросила своих подписчиков Светлана.
Многие восхищены формами исполнительницы: пышными ягодицами, стройными ногами, осиной талией и идеальной грудью.
"Очень горячо", "Идеальная", "Вау, это шикарно", - пишут в комментариях под фото.
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