Певица опубликовала пост о США.

Американская певица Lizzo опубликовала в Instagram новый пост.

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К нему она добавила фото, на котором позирует полностью обнаженной. Половину голого тела она прикрыла флагом США. А вот вторую половину она слегка прикрыла. Дополнили такой откровенный образ босоножки.

"Когда я думаю об этой стране, я не думаю о ее законах, я думаю о ее людях. Я думаю о том, как мы были воспитаны патриотами насилия, пропаганды и войны. Я думаю о том, как эта страна принадлежит угнетателю и как угнетенные заперты в долине капитализма. Но я также думаю о молодых людях, которые не хотят поддаваться ложной истине. Я думаю о старейшинах, которые сопротивлялись ненавистным предрассудкам, даже когда это казалось невозможным", - написала певица.

Также она добавила, что все люди заслуживают лучшей жизни. А это значит, что нужно пойти на выборы президента и выбрать того человека, который будет развивать страну.

Кто такая Lizzo:

Lizzo стала ярчайшей сенсацией 2016 года, в каждой песне темнокожая звезда размера плюс-сайз призывает осознать важность принятия себя

Ещё в 2013 году издание Time пророчило ей успех

Считается, что коммерческий взлёт ее карьеры состоялся после того, как она приняла участие в нашумевшем проекте StyleLikeU

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Автор: Диана Могилевич