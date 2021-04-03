Ранее в одном из интервью девушка заявила, что "лучше сдохнуть" в России, чем в Украине, и сказала, что считает необоснованной критику в свой адрес за переезд в Москву.

Актрису и блогершу Лизу Василенко, которая прославилась благодаря роли Лолиты "Лолы" Гавриленко в украинском подростковом сериале "Школа", внесли в базу "Миротворца".

Читайте такжеЗвезда "Школы" рассказала, как в Москве ее изнасиловал "жирный дед"На сайте "Миротворца" Василенко названа "провокатором". Ей приписывается "участие в информационных провокациях России против Украины" и "отрицание российской агрессии".

Также отмечается, что в 17 лет ее изнасиловали в России, о чем она "с гордостью рассказывает в интервью на российском телевидении".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в сообщении на сайте.

Интервью Василенко проекту "Пушка"

31 марта на Youtube-канале "Пушка" вышло интервью с Лизой Василенко, в котором звезда "Школы" среди прочего рассказала о трудностях своего переезда из Украины в Москву, куда уехала, чтобы строить дальнейшую карьеру, в частности, в тикток-хаусе Xo Team.

"Но когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине", - сказала девушка.

По словам Василенко, после переезда она сталкивалась с негативной реакцией в свой адрес, однако не считает это рациональным.

"(Моя аудитория меня - УНИАН) захейтила (после переезда - УНИАН), в плане "променяла страну, ля-ля-ля". Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Честно, это тупость - судить человека по его национальности, судить человека по тому, куда он уехал или не уехал... Да, блин, уехала бы я в Америку, меня бы не хейтили тогда. Только сугубо из-за того, что Россия и Украина ****** (ругаются - УНИАН), почему-то приплетают к этому других людей, которые никак к этому не относятся. ... Это не нормально", - сказала актриса.

Также она отметила, что в России гораздо больше возможностей для достижения успеха и в частности заработка на ТикТоке.

"В Украине их (возможностей - УНИАН) очень мало, и за это очень мало платят. Это круто, если ты стремишься к большему. Москва - это больше", - отметила Василенко.

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Автор: Катерина Комолова