Поклонники остались в восторге от ее снимков.

Украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в Одессу, где уже успела прогуляться по берегу моря. Для такой прогулки она выбрала молочное атласное платье и черные босоножки на завязках.

В таком образе Никитюк выглядит сногсшибательно, ведь можно рассмотреть ее точеную фигуру и длинные стройные ножки.

"Это Одесса, бейби", - подписала фото Леся.

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Поклонники пришли в восторг от ее снимков и засыпали девушку комплиментами.

Что пишут фолловеры

"Какая конфетка"

"Безумно красивая"

"Вся Одесса у твоих ног. Что ты творишь?"

"Лесечка, какая же вы красивая. Просто богиня"

"Ну, звезда"

"Ох, уж эти бесконечные ноги"

Чем известна Леся Никитюк

Леся Никитюк неоднократно рассказывала, что билет в жизнь ей дал Владимир Зеленский. Это произошло на шоу "Рассмеши комика", куда Леся приходила со своей подругой.

Однако популярность к ней пришла не сразу. Ключевой в ее карьере стала работа в шоу "Орел и решка", где Леся путешествовала по миру и рассказывала об этом зрителям. Позже она стала ведущей программ "Кто сверху?" и "Кто против блондинок?"

Кроме того, Леся занимается музыкой и даже выпустила несколько треков.

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