Украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в Одессу, где уже успела прогуляться по берегу моря. Для такой прогулки она выбрала молочное атласное платье и черные босоножки на завязках.
В таком образе Никитюк выглядит сногсшибательно, ведь можно рассмотреть ее точеную фигуру и длинные стройные ножки.
"Это Одесса, бейби", - подписала фото Леся.
Поклонники пришли в восторг от ее снимков и засыпали девушку комплиментами.
Что пишут фолловеры
- "Какая конфетка"
- "Безумно красивая"
- "Вся Одесса у твоих ног. Что ты творишь?"
- "Лесечка, какая же вы красивая. Просто богиня"
- "Ну, звезда"
- "Ох, уж эти бесконечные ноги"
Чем известна Леся Никитюк
Леся Никитюк неоднократно рассказывала, что билет в жизнь ей дал Владимир Зеленский. Это произошло на шоу "Рассмеши комика", куда Леся приходила со своей подругой.
Однако популярность к ней пришла не сразу. Ключевой в ее карьере стала работа в шоу "Орел и решка", где Леся путешествовала по миру и рассказывала об этом зрителям. Позже она стала ведущей программ "Кто сверху?" и "Кто против блондинок?"
Кроме того, Леся занимается музыкой и даже выпустила несколько треков.