Телеведущая показала новое фото.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовалав Instagram фотографию, на которой позирует на высоком стуле.

Читайте такжеНаталию Могилевскую жестко раскритиковали в сети

На снимке звезда предстала в джинсовой курточке оверсайз и черных босоножках на каблуке. Одну ногу Леся выдвинула вперед, а вторую подогнула, положив на стул.

"Эти ноги бесконечные", "Ты шикарная, и ноги очень красивые", "Вау", "Модель", - написали фанаты.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич