Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовалав Instagram фотографию, на которой позирует на высоком стуле.
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На снимке звезда предстала в джинсовой курточке оверсайз и черных босоножках на каблуке. Одну ногу Леся выдвинула вперед, а вторую подогнула, положив на стул.
"Эти ноги бесконечные", "Ты шикарная, и ноги очень красивые", "Вау", "Модель", - написали фанаты.
Леся показала фото / instagram.com/lesia_nikituk
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