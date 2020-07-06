Леся Никитюк взорвала сеть трендом из ТikTok (видео)

Телеведущая опубликовала смешное видео.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram видео, поддержав один из трендов платформы ТikTok.

"Собака пісяла, собака какала, собака сіла і заплакала", - поет Никитюк к компании двух девушек.

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Одна из девушек подыгрывала звезде на синтезаторе. Стоит отметить, что такое выступление понравилось фанатам Никитюк.

"Леся, это тянет на звание Заслуженный Артист Украины! Ну, а почему нет? Потапу дали", "Ахаха, дурня, но какая мелодичная. Смешно", "Господи, спасибо тебе, за то что есть ещё люди с офигенным чувством юмора. Периодически пересматриваю. Леся-здеся, это же просто не вообразимо", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк предложили провести время с незнакомцем за деньги.

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