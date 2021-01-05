Леди Мэри Колман умерла в возрасте 88 лет.

Двоюродная сестра королевы Елизаветы леди Мэри Колман скончалась 2 января у себя в доме в Норфолке.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Колман является дочерью родного брата королевы-матери. Также известно, что у нее была сестра-близнец Патрисия Боуз-Лайон. Но она умерла еще 23 года назад. Пока причина смерти леди Мэри не сообщается.

Кто такая Мэри Колман:

Леди Мэри Колман и ее супруг были частыми гостями в Букингемском дворце и других домах королевской семьи

В 1970 году леди Мэри была назначена дополнительной фрейлиной к другой кузине королевы уже по отцовской линии, принцессе Александре Кентской

Леди Мэри обожала собак. У нее дома всегда жили собаки породы Джек-рассел-терьер

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Автор: Диана Могилевич