Певица позировала в черном приталенном платье.

Американская певица Леди Гага, которая недавно раззадорила своих поклонников кадрами в купальнике, решила похвастаться пышными формами в выдержанном образе.

Так, звезда предстала в черном платье длины миди с золотыми заклепками и поясом с цепями. Дополнила она такой total-black образ лодочками на высоком каблуке и солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что приталенный крой идеально подчеркивает фигуру Леди Гаги, а глубокое декольте слегка обнажило ее грудь.

"Нет ничего более сердечного, чем это", - подписала фото певица.

"Королева", "Итальянская женщина в Нью-Йорке", "Потрясающе выглядишь", "Тебе очень идет такой образ", "Куда делась эпатажная Леди Гага?", - пишут поклонники в комментариях.

Чем известна Леди Гага:

Под влиянием Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и Queen, Леди Гага создала свой яркий стиль, который она использует в видеоклипах и выступлениях. По состоянию на октябрь 2011 года, альбомы Леди Гаги были проданы в количестве 23 миллионов копий, а синглы - 64 миллиона экземпляров во всём мире.

Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также она занимает четвёртое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

Обладательница премии "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась"; номинантка на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Её общественная деятельность и гражданский активизм включают в себя проекты в области ментального здоровья и борьбу за права ЛГБТ.

Автор: Диана Могилевич