Известная певица Леди Гага опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным Майклом Полански.
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Снимок был сделан еще 20 января. В тот самый день, когда в США проходила церемония инаугурации Джо Байдена. Тогда певица впервые исполнила американский гимн.
Вероятно, Майкл пришел поддержать свою любимую. На фото он слегка приобнимает ее и целует. При этом оба они были в защитных масках.
Майкл Полански – выпускник Гарварда, IT-предпринимателем и руководитель Parker Group — компании сооснователя Facebook Шона Паркера.
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