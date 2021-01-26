Певица нечасто демонстрирует своего бойфренда.

Известная певица Леди Гага опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным Майклом Полански.

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Снимок был сделан еще 20 января. В тот самый день, когда в США проходила церемония инаугурации Джо Байдена. Тогда певица впервые исполнила американский гимн.

Вероятно, Майкл пришел поддержать свою любимую. На фото он слегка приобнимает ее и целует. При этом оба они были в защитных масках.

Майкл Полански – выпускник Гарварда, IT-предпринимателем и руководитель Parker Group — компании сооснователя Facebook Шона Паркера.

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Автор: Диана Могилевич