3 января Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом.

Умер 87-летни американский телеведущий Ларри Кинг.

Об этом сообщается на его странице в Twitter в субботу, 23 января.

«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.

3 января телеканал ABC передавал, что ведущего госпитализировали с коронавирусом. Также у него были проблемы со здоровьем.

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Биография и карьера Ларри Кинга

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в районе Нью-Йорка Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Беларуси.

За свою карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».

Восемь раз был женат. Четверо детей от трёх жён. С 1997 года женат восьмым браком на Шоун Саутвик.

В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостём программы стал Арнольд Шварценеггер.

В начале января 2021 года был госпитализирован с положительным результатом по COVID-19, находился в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

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Автор: Денис Прядко