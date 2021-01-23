Ларри Кингу было 87 лет / фото Larry King/Twitter
Умер 87-летни американский телеведущий Ларри Кинг.
Об этом сообщается на его странице в Twitter в субботу, 23 января.
«С глубокой печалью Ora Media объявляет о смерти Ларри Кинга — нашего сооснователя, ведущего и друга. Он ушел этим утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе», - говорится в сообщении.
3 января телеканал ABC передавал, что ведущего госпитализировали с коронавирусом. Также у него были проблемы со здоровьем.
Читайте такжеОт передозировки умер 24-летний сын известной супермодели
Биография и карьера Ларри Кинга
- Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в районе Нью-Йорка Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Беларуси.
- За свою карьеру он провёл более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями. Он является лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди и десятикратным призёром премии «Cable ACE».
- Восемь раз был женат. Четверо детей от трёх жён. С 1997 года женат восьмым браком на Шоун Саутвик.
- В июле 2010 года Ларри Кинг объявил о добровольном скором закрытии своего шоу. Последний выпуск вышел 16 декабря 2010 года, гостём программы стал Арнольд Шварценеггер.
- В начале января 2021 года был госпитализирован с положительным результатом по COVID-19, находился в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram