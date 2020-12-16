Известная певица Лана Дель Рей ранее обручилась с Клэйтоном Джонсоном спустя полгода отношений.
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14 декабря на шоу Джимми Фэллона фанаты заметили у Ланы обручальное кольцо на безымянном пальце. Источник Джонсона подтвердил, что молодой человек сделал Лане предложение совсем недавно. А вот представитель певицы отказался комментировать происходящее.
Известно, что будущий супруг Ланы - это бывший певец в кавер-группе the Johnsons на собственном канале на YouTube. 25-летняя Дель Рей и 31-летний Джонсон познакомились в приложении для знакомств и начали встречаться в минувшем августе.
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