У певицы заметили помолвочное кольцо.

Известная певица Лана Дель Рей ранее обручилась с Клэйтоном Джонсоном спустя полгода отношений.

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14 декабря на шоу Джимми Фэллона фанаты заметили у Ланы обручальное кольцо на безымянном пальце. Источник Джонсона подтвердил, что молодой человек сделал Лане предложение совсем недавно. А вот представитель певицы отказался комментировать происходящее.

Известно, что будущий супруг Ланы - это бывший певец в кавер-группе the Johnsons на собственном канале на YouTube. 25-летняя Дель Рей и 31-летний Джонсон познакомились в приложении для знакомств и начали встречаться в минувшем августе.

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Автор: УНИАН