Теперь блогерша будет жить в просторной квартире в центре Киева.

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая в январе этого года сообщила о расставании со своим мужем Никитой Добрыниным, решила съехать с их общего дома. Теперь Даша с маленьким сыном Львом будет жить в просторной арендованной квартире в центре Киева.

О переезде знаменитость сообщила в своем Instagram-блоге, показав некоторые фото новых апартаментов. Чтобы привести жилье в порядок, Даша заказала клининговую компанию.

На кадрах в блоге Квитковой можно заметить, что в квартире панорамные окна, интерьер оформлен в светлых тонах, в комнатах немало домашних растений.

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Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина

В январе 2023 года стало известно, что единственная пара, которая была вместе после украинского шоу "Холостяк", распалась. Об этом Даша Квиткова сообщила в интервью Маше Ефросининой. Как рассказала блогерша, решение о расставании было сложным, однако его приняли, потому что "партнеры жили в разном темпе".

Никита и Даша заявили, что остались в хороших отношениях ради того, чтобы воспитывать своего сына Льва и создать ему ощущение полноценной семьи. Сразу после развода Квиткова улетела на Мальдивы.

Также УНИАН писал, что Квиткова после развода порадовала себя подарком за 2 тысячи долларов.

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