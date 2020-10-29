Судья "Танцев со звездами" рассказала, что думает об участниках шоу.

Украинская балерина и судья шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Екатерина Кухар рассказала, что думает об участниках шоу и их борьбе за победу.

Своим мнение она поделилась в Инстаграме. Ведущая назвала телешоу маленькой моделью реальной жизни. По её словам, телешоу раскрывает истинные личности участников и показывает, кто из них готов бороться за победу, а кто привык плыть по течению.

Кухар говорит, что судьям нравится, когда участники выходят из зоны комфорта и проявляют силу воли.

Судья также кратко высказала мнение о некоторых участниках шоу. "К девятому эфиру мы уже чётко видим настоящий характер участников и их жажду к победе", - пишет она.

Кухар похвалила Юлию Санину за её выдержку, когда певица смогла выйти на паркет и правильно выполнить все поддержки с травмой ребра. Надежда Мейхер, по мнению Кухар, смогла справиться с усталостью и предыдущими неудачами, и с третьего раза показала сложную поддержку в конце номера.

Санту Димопулос Екатерина назвала "блестящей отличницей" последних эфиров. Сергей Мельник постоянно удивляет судью чем-то новым. А вот Сергею Танчинец и Ольге Фреймут, по словам Кухар, нужно больше времени, чтобы найти себя в танцах.

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Автор: Екатерина Пулатова