В прошлом году вокруг пары ходили слухи.

Украинский шоумен Вова Остапчук рассказал, что в прошлом году его заподозрили в романе с "холостячкой" Ксенией Мишиной.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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"В том году ходила сплетня, что у меня роман с Ксенией Мишиной. Получается, я успел раньше всех пацанов из шоу "Холостячка". Это, конечно же, неправда", - сказал Остапчук.

Отметил, что Ксения Мишина стала главной "холостячкой" страны. Она пришла на проект, чтобы найти свою любовь. У актрисы есть сын Платон, с отцом которого Мишина не состоит в отношениях.

А сам Остапчук недавно женился на нотариусе Кристине Горняк. Пара устроила пышную свадьбу и отправилась в свадебное путешествие.

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Автор: Диана Могилевич