Актриса отдыхает со своим любимым и детьми в Доминикане.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Доминикане.

Актриса отправилась в отпуск со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого она выбрала в финале романтического шоу "Холостячка". Также с ними полетели дочь Эллерта Эля и сын Ксении Платон. На одном из снимков они позируют, сидя на квадроциклах.

А уже на втором фото Ксения стоит возле пенька на берегу океана и пьет молоко из кокоса. На снимке актриса предстала в нюдовом купальнике, который едва заметен на ее теле. Стоит отметить, что у нее красивая стройная фигура. Это и не странно, ведь Ксения вегетарианка. Она тщательно следит за своим питанием и фигурой.

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"Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому при этом не будучи обязанной... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду", - подписала фото Мишина.

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Автор: Диана Могилевич