Артист впервые выступил в них на вручении премии «Грэмми» в 2008 году.

Кроссовки Канье Уэста Nike Air Yeezy 1 проданы на аукционе за $1,8 млн.

Читайте такжеКанье Уэст хотел до развода продать украшения Ким КардашьянКак сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсети Инстаграм, это самая дорогая пара кроссовок в истории и первая пара, которая была продана дороже, чем за $1 млн.

Кроссовки купила компания Rares, которая специализируется на скупке и перепродаже редкой обуви.

Кроссовки Канье Уэста

Кроссовки были созданы в 2008 году рэпером Канье Уэстом в сотрудничестве с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс.

Nike Air Yeezy 1 создавались эксклюзивно для рэпера и никогда не переиздавались, передает kommersant.

Артист впервые выступил в них на вручении премии «Грэмми» в 2008 году. Кроссовки были проданы на благотворительном аукционе в поддержку одной из больниц штата Орегон и после этого находились в частной коллекции.

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Автор: Ирина Погорелая