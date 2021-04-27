Кроссовки Канье Уэста Nike Air Yeezy 1 проданы на аукционе за $1,8 млн.
Читайте такжеКанье Уэст хотел до развода продать украшения Ким КардашьянКак сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсети Инстаграм, это самая дорогая пара кроссовок в истории и первая пара, которая была продана дороже, чем за $1 млн.
Кроссовки купила компания Rares, которая специализируется на скупке и перепродаже редкой обуви.
Кроссовки Канье Уэста
Кроссовки были созданы в 2008 году рэпером Канье Уэстом в сотрудничестве с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс.
Nike Air Yeezy 1 создавались эксклюзивно для рэпера и никогда не переиздавались, передает kommersant.
Артист впервые выступил в них на вручении премии «Грэмми» в 2008 году. Кроссовки были проданы на благотворительном аукционе в поддержку одной из больниц штата Орегон и после этого находились в частной коллекции.
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