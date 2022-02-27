Фредерик Бегбедер извинился за трусость правительства Франции.

Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер обратился к гражданам Российско Федерации. Он призвал остановить войну против Украины, которую развязал российский лидер Владимир Путин.

Об этом известный публицист заявил в своем видеообращении.

"Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский - клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во вселенной. И Владимир Путин не просто с*ка, а просто испуганный и нелепый. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член. И мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, которые не пришли помогать вам немедленно. Мне правда очень стыдно. И я думаю, что все западные правительства должны помочь вам так быстро, насколько это возможно. Уже этим вечером. Хочу, чтобы мы пришли прямо сейчас", - заявил Бегбедер.

При этом он отметил отважность украинского народа

"И я хочу сказать моим украинским друзьям, что я люблю вас, что вы - отважные люди, и заслуживаете быть абсолютно свободными. Потому что - европейцы, вы - часть Европы. Вы - часть НАТО. Если бы я мог решать, вы бы уже были нашей частью, вы наши братья", - указал писатель.

Также он обратился к гражданам РФ и призвал их остановить войну против Украины.

"И ко всем моим русским читателям и русским друзьям: пожалуйста, прямо сейчас - оказывайте сопротивление! Скажите то, что вы чувствуете. Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это непозволительно - хранить молчание! Все мои русские читатели, если вам нравятся мои книги, пожалуйста - уважайте свободу. Остановите эту глупую бессмысленную войну", - подчеркнул Бегбедер.