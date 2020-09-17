Крисси Тейген плохо себя чувствует.

Экс-модель Крисси Тейген написала в Twitter, что во время вынашивания третьего ребёнка она плохо себя чувствует. Поэтому она перешла на постельный режим.

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По ее словам, это "наказание" за то, что она хвасталась двумя предыдущими беременностями и тем, как легко они проходили. Сейчас же экс-модель неважно себя чувствует и решила две недели провести в постели. А чтобы не скучать, она вяжет милые одежки для своих деток.

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Автор: Диана Могилевич