Эванс показал фото пениса / eastnews.ua
Звезда Marvel Крис Эванс опубликовал в Twitter первый пост после того, как его высмеяли за случайное фото с пенисом.
Капитан Америка призвал своих подписчиков идти голосовать на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября.
"Теперь, когда у меня есть твое внимание! Голосование 3 ноября", - написал Эванс.
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