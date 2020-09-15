Крис Эванс позвал своих подписчиков голосовать.

Звезда Marvel Крис Эванс опубликовал в Twitter первый пост после того, как его высмеяли за случайное фото с пенисом.

Капитан Америка призвал своих подписчиков идти голосовать на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября.

"Теперь, когда у меня есть твое внимание! Голосование 3 ноября", - написал Эванс.

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Автор: Диана Могилевич