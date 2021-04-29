Модель поделилась интересным снимком в Instagram.

Известная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке Кортни предстала со своим бойфрендом, которого "оседлала". При этом лица ее возлюбленного не видно. Он держит ее на руках и целует в губы. Также видно, что он ценитель татуировок, ведь почти все его тело покрыто разными рисунками. Сама Кортни на фото предстала в нюдовом купальнике и бандане.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

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Автор: Диана Могилевич