Кортни засветила грудь / instagram.com/kourtneykardash
Известная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике.
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Девушка отдала предпочтение красному раздельному микробикини, который едва прикрывал ее интимные части тела. То ли купальник оказался маленьким, то ли у Кортни просто пышная грудь - пока не понятно.
За несколько часов фото набрало более 2,5 миллиона лайков. Поклонники в восторге от такого сочного снимка.
"Ты сводишь меня с ума", "Шикарная", "Жаркое фото", - написали фанаты.
Кортни засветила грудь / instagram.com/kourtneykardash
Кортни засветила грудь / instagram.com/kourtneykardash
Кто такая Кортни Кардашьян:
- Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян
- Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов
- В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность
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