Модель показала фигуру в купальнике.

Известная модель Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в купальнике.

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Девушка отдала предпочтение красному раздельному микробикини, который едва прикрывал ее интимные части тела. То ли купальник оказался маленьким, то ли у Кортни просто пышная грудь - пока не понятно.

За несколько часов фото набрало более 2,5 миллиона лайков. Поклонники в восторге от такого сочного снимка.

"Ты сводишь меня с ума", "Шикарная", "Жаркое фото", - написали фанаты.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

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Автор: Диана Могилевич