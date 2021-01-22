Кортни Кардашьян сверкнула грудью.

Известная фотомодель Кортни Кардашьян обнародовала в социальной сети Instagram новый снимок.

Читайте такжеНаталья Могилевская восхитила сеть обнаженными ножками

На фотографии она позирует в белом удлиненном пиджаке, который надела на голое тело. Также она надела штаны такого цвета. В результате получился очень стильный total-look.

За несколько часов фото набрало более одного миллиона лайков. Фанаты пишут, что Кортни выглядит как шоколадка.

"Потрясающая", "Красотка", "Какой стильный наряд", "Огонь", - написали поклонники.

Кто такая Кортни Кардашьян:

Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян

Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов

В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич