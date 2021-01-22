Кортни засветила грудь / instagram.com/kourtneykardash
Известная фотомодель Кортни Кардашьян обнародовала в социальной сети Instagram новый снимок.
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На фотографии она позирует в белом удлиненном пиджаке, который надела на голое тело. Также она надела штаны такого цвета. В результате получился очень стильный total-look.
За несколько часов фото набрало более одного миллиона лайков. Фанаты пишут, что Кортни выглядит как шоколадка.
"Потрясающая", "Красотка", "Какой стильный наряд", "Огонь", - написали поклонники.
Кортни засветила грудь / instagram.com/kourtneykardash
Кто такая Кортни Кардашьян:
- Кортни появилась на свет 18 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе и стала первым ребенком в семье Кардашьян
- Она является совладелицей нескольких бутиков, создателем собственных коллекций одежды и ароматов
- В 26 лет красавица впервые появилась на телеэкранах, снявшись в проекте по сбору денег на благотворительность
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