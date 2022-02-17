Выбор шоумена оказался неожиданным.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк считает, что победительницу нацотбора на Евровидения Алину Паш могла бы заменить другая певица - Roxolana.

В комментарии "Обозревателю" он отметил, что Паш правильно сделала, что отказалась от участия в конкурсе. А все потому что, по мнению Кондратюка, она таки незаконно пересекла границу в Крым.

"Проблема заключалась в том, что ее (Алину Паш - УНИАН) не надо было вообще допускать", – сказал Кондратюк.

При этом шоумен убежден, что достойной заменой Паш может стать Роксолана Сирота.

"Я бы послал Roxolana. На мой взгляд, это самое форматное выступление. Поймет ли европейский зритель Kalush Orchestra и Wellboy, у меня большой вопрос", – подытожил продюсер.

Кто такая Roxolana

Roxolana - украинский автор песен, певица, участница талант-шоу "Голос країни-9".

Стала первой украинской певицей, выпустившей клип на языке жестов, переведенный Ксенией Олейник. Клип посвящен Международному дню жестовых языков, который отмечают в мире 23 сентября.

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