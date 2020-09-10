10 сентября актер празднует день рождения.

10 сентября одному из лучших британских актеров современности, лауреату премии “Оскар” Колину Ферту исполняется 60 лет, но карьера самого идеального “мистера Дарси” в кино и не думает приостанавливаться - уже 24 сентября в кинотеатрах Украины выходит фэнтези “Таинственный сад” по классическому роману Фрэнсис Ходжсон Бернетт от продюсера “Гарри Поттера” и “Приключений Паддингтона”.

В картине Ферту досталась роль Арчибальда Крейвена - импозантного владельца мрачного поместья в пустошах Йоркшира и дяди сироты Мэри Леннокс, которая оказывается на его попечении. Западная критика уже пишет, что Колин Ферт блестяще справился с ролью, добавив звездной харизмы семейной картине.

Самое время поговорить о творческом пути Колина Ферта, которому путь на вершину славы пришлось преодолевать куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Колин родился в профессорской семье - мама преподавала религиоведение в колледже, а отец - был историком и занимался вопросами построения образования в Нигерии. Именно там часть детства провел и Колин, а в подростковом возрасте некоторое время жил с семьей в США, в штате Миссури. Но высшее образование будущая звезда сцены и больших экранов получал уже в Британии. Еще на первых курсах молодой Колин присоединился к труппе Национального молодежного театра, что не было удивительно. Где бы не жила семья Фертов - Колин всегда старался попасть в детские театральные кружки, мечта быть актером овладела им в 10 лет и с тех пор он неизбежно двигался к своей цели.

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Высшее актерское образование Ферт получил в Драматическом центре в Лондоне, там же Ферт дебютировал на большой театральной сцене в постановке “Другая страна” (1984), сменив в главной роли тогдашнюю большую британскую звезду - Руперта Эверетта. Но когда дошло дело до экранизации пьесы - продюсеры решили работать с куда более узнаваемым Эвереттом, предложив Колину роль лучшего друга главного героя. Ферт не был в восторге от такого положения дел, но согласился на роль. И следующие пять лет играл в основном на сцене и на телевидении.

В том числе, в 1987 году актер появился в телефильме “Таинственный сад”, где сыграл повзрослевшего Колина Крейвена. По иронии судьбы, в этом году актер как раз исполняет роль отца мальчика - Арчибальда. Круговорот британцев в британский постановках, не иначе.

Первые роли актера состояли сплошь из образов милых молодых джентльменов. И только великий Милош Форман, режиссер “Пролетая над гнездом кукушки”, видел в актере нечто большее, распознал способность сыграть совершенно других персонажей. После многочисленных проб именно Колину Ферту досталась титульная роль главного искусителя в классической литературе в картине “Вальмон” 1989-го года. Несмотря на то, что актерская игра и режиссура фильма были высоко оценены критиками, фильм оказался в тени более масштабной и прямолинейной экранизации романа Шодерло де Лакло “Опасные связи”. И хотя все эти годы британские издания называли Колина Ферта одним из лучших молодых актеров - ему так и не удавалось достичь мировой известности.

Новый виток популярности пришелся на 1995-й год и культовый мини-сериал от BBC по Джейн Остин “Гордость и предубеждения”. Колина Ферта единодушно назвали лучшим мистером Дарси, единственно верным выбором на роль надменного внешне и благородного в душе британского аристократа. Феномен этого сериала вышел за пределы Британии и актера заметили голливудские продюсеры.

В 90-х актер стал появляться в масштабных американский и американо-британских постановках уровня “Английского пациента” и “Влюбленного Шекспира”. Но все это было небольшие второстепенные роли, которые не раскрывали настоящего масштаба актерского таланта Ферта. Казалось, что роль Дарси затмила все и вся. Кроме того, актер принял предложение сыграть Марка Дарси в экранизации “Дневника Бриджет Джонс” (2001 год), Колин Ферт прокомментировал столь очевидный кастинг своим желанием выразить иронию по отношению и к самому знаменитому образу, и к повороту своей карьеры. “Это и способ хорошенько посмеяться, и выразить уважение. Никогда не знаешь, что значат для актера такие роли - удачу или проклятие. Да, я снова “мистер Дарси” - и я не вижу в этом ничего превратного”, - выражал свою позицию изданию The Guardian Колин Ферт.

Нулевые действительно оказались удачным временем для Колина Ферта по количеству коммерчески успешных фильмов с большим актерским ансамблем - будь то “Бриджет Джонс”, “Реальная любовь” или “Мамма Миа”. Но если говорить о проявлении драматического дара артиста, то пожалуй роль великого художника Вермеера в “Девушке с жемчужной сережкой” 2003-го года самая интересная за этот период и куда сильнее повлияла на дальнейшую карьеру артиста, чем это казалось на первый взгляд.

В 2009-м году на кинофестивале в Венеции знаменитый дизайнер Том Форд презентовал свой режиссерский дебют - драму “Одинокий мужчина” с Колином Фертом в главной роли. Актер получает “Кубок Вольпи” за лучшую мужскую роль и объявляется мировой прессой одним из главных претендентов на “Оскар”, впервые в карьере, которая длилась вот уже 25 лет. Том Форд признавался в интервью, что именно просмотр “Девушки с жемчужной сережкой” убедил его довериться актеру. Ну и конечно же присущее актеру уникальное чувство собственного достоинства и элегантность, ставшая визитной карточкой Колина Ферта.

В 2009-м году на кинофестивале в Венеции знаменитый дизайнер Том Форд презентовал свой режиссерский дебют - драму “Одинокий мужчина” с Колином Фертом в главной роли. Актер получает “Кубок Вольпи” за лучшую мужскую роль и объявляется мировой прессой одним из главных претендентов на “Оскар”, впервые в карьере, которая длилась вот уже 25 лет. Том Форд признавался в интервью, что именно просмотр “Девушки с жемчужной сережкой” убедил его довериться актеру. Ну и конечно же присущее актеру уникальное чувство собственного достоинства и элегантность, ставшая визитной карточкой Колина Ферта.

И действительно актер был номинирован в тот год на премию “Оскар” и это была одна из самых сильных категорий, где долгое время не могли определиться с фаворитом. Номинантами за лучшую мужскую роль на 82-ой церемонии награждения Американской киноакадемии были: Колин Ферт за “Одинокого мужчину”, Джордж Клуни за драмеди “Мне бы в небо”, которая неожиданно для многих имела успех в прокате, Джереми Реннер за очевидного фаворита киноакадемиков в тот год - “Повелителя бури”, Морган Фриман за роль Нельсона Манделы в “Непокоренном”, и Джефф Бриджес за проникновенную роль в музыкальной драме “Сумасшедшее сердце”. У Клуни и Фримана “Оскары” уже были, но самое удивительное - его не было у Джеффа Бриджеса, который и стал победителем в тот год. Киноакадемикам невероятно полюбился Колин Ферт в “Одиноком мужчине”, но Бриджес был ветераном, неоднократным номинантом и лишать его заветной актерской статуэтки в этот раз никто не собирался.

Но Колин Ферт мог быть спокоен - заветный “Оскар”, который при правильном с ним обращении, обеспечивает актеров работой на всю жизнь - будет получен уже в следующем году. Ровно 10 лет назад, в 50-летний юбилей актера на кинофестивале в Торонто впервые показывают историческую драму “Король говорит!”. Колин Ферт в компании Хелены Бонэм-Картер и Джеффри Раша разыграли первоклассный спектакль и проникновенную историю борьбы с недугом короля Георга, отца нынешней британской королевы Елизаветы ІІ. Ферт в образе человека, который волею судеб становится главой Британии перед самым началом Второй Мировой войны, убедил всех и каждого - он больше не просто “мистер Дарси”, мечта всех женщин. Не “принц на белом коне”, а самый настоящий Король большого экрана. На этот раз в борьбе за “Оскар” сошлись Ферт, снова Джефф Бриджес, а также Хавьер Бардем, Джеймс Франко и Джесси Айзенберг. Все ставили на Колина Ферта и Колин Ферт выиграл.

И вот, через столько лет Колин Ферт наконец-то оказался в ситуации, когда он волен сам выбирать будущие проекты. Когда-то более известный для женской аудитории, актер стал невероятно популярен и среди мужчин разного возраста, в том числе благодаря экшену “Kingsman”. В прошедшем десятилетии британец засветился в ярких ролях в интересных лентах, вроде “Шпион, выйди вон”, “Расплата”, “Магия лунного света”, “Гений”. Несмотря на то, что актеру не единожды приходилось играть снобов разной степени тяжести, Колин Ферт вернулся к своим образам и в третьей главе истории “Бриджет Джонс” и мелькнул в приквеле “Мамма Миа!”. Ведь Колину Ферту нечего доказывать - его талант и способность перевоплощаться теперь общеизвестны.

Колин Ферт радует нас новыми ролями не так часто, как раньше и каждая его роль - на вес золота. Что только заставляет нас еще больше ждать его нового появления в семейном фэнтези “Таинственный сад”. Фильм в кинотеатрах с 24 сентября.

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Автор: Марина Григоренко