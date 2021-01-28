Она умерла в своем доме «естественной смертью».

В городе Энсинитас (штат Калифорния, США) умерла одна из самых титулованных актрис в истории телевидения Клорис Личмен.

Читайте такжеУмер легендарный продюсер Фил Спектор, сидевший в тюрьме за убийствоЕй было 94 года. Представитель актрисы сообщил NBC, что она умерла в своем доме «естественной смертью».

Кто такая Клорис Личмен

Клорис Личмен родилась 30 апреля 1926 года в Де-Мойн штат Айова. Первые роли в кино и на телевидении ей стали предлагать после того как она получила титул «Мисс Чикаго» в 1946 году. После победы на конкурсе красоты Клорис переехала в Нью-Йорк, где поступила в актерскую студию в группу к Элиа Казану. Ее дебют на Бродвее состоялся в 1950 году в пьесе «Вернись назад, маленький Шеба». В 1950 годах она также много снималась на телевидении, а в 1955 году состоялся ее кинодебют в фильме Роберта Олдрика «Целуй меня насмерть». Годом позже она снялась вместе с Полом Ньюменом и Ли Марвином в фильме «Кейс».

Награды Клорис Личмен

На ее счету девять премий «Эмми», а также «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Премии «Оскар» и BAFTA Личмен получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Последний киносеанс» (1971). «Золотой глобус» ей дали за главную роль в сериале «Филлис» (1975–1977). Также она играла в фильмах «Молодой Франкенштейн» (1974), «Плохой Санта» (2003) и «Испанский английский» (2004), передает kommersant.

Личная жизнь Клорис Личмен

С 1953 по 1979 год Клорис была замужем за голливудским импресарио Джорджем Энглундом. Этот брак принес ей пятерых детей, многие из которых связали свою жизнь с шоу-бизнесом. Ее сын Джордж Энглунд Мл. был первым мужем Шэрон Стоун, а ее другой сын Брайан умер в 1986 году от передозировки лекарств.

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Автор: УНИАН