На фото можно рассмотреть шикарную фигуру Ким.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст поделилась соблазнительным снимком. Читайте такжеКортни Кардашьян "не удержала" грудь в микробикини

40-летняя знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с отдыха на островах Теркс и Кайкос.

В кадре Кардашьян предстала в коричневом бикини и резиновых тапках марки Yeezy, принадлежащей ее мужу Канье Уэсту.

На фото можно рассмотреть шикарную фигуру Ким: пышные бедра, плоский живот и красивую грудь.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

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Автор: Ольга Робейко