В сети в восторге от нового снимка Ким, многие пишут ей комплименты по поводу фигуры.

Известная во всем мире звезда реалити и предпринимательница Ким Кардашьян взбудоражила сеть горячим фото, на котором продемонстрировала свои прелести.

Кадром знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в чёрном бикини с завязками.

Читайте такжеБритни Спирс в кислотном боди сверкнула ягодицамиВ кадре Ким предстала с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. Она сидит на лежаке у бассейна. На фотографии можно рассмотреть шикарную фигуру Кардашьян и ее золотистый загар.

Пикантная деталь снимка - пышная попа звезды, которую она нарочито выставила на камеру.

Под таким своим постом знаменитость выразила благодарность подписчикам, которых уже 225 млн.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Вест - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года стало известно, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

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Автор: Ольга Робейко