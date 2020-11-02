Модель показала новые снимки.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые фотографии.

Читайте такжеMARUV с голубыми волосами ошарашила сеть

На них 40-летняя звезда позирует в разноцветных велосипедках и розовом топике. Интересно, что Ким показала фото с отдыха со своими друзьями.

На одном из снимков Ким забралась на шею одного из мужчин, который плавал с ними на яхте по морю. Стоит отметить, что на фото не видно ее супруга Канье Уэста.

За несколько часов такие сочные и яркие фото набрали более двух миллионов лайков. Также подписчики оставили множество позитивных комментариев.

"Чертовка", "Ты отлично выглядишь", "Красотка", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич