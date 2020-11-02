Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новые фотографии.
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На них 40-летняя звезда позирует в разноцветных велосипедках и розовом топике. Интересно, что Ким показала фото с отдыха со своими друзьями.
На одном из снимков Ким забралась на шею одного из мужчин, который плавал с ними на яхте по морю. Стоит отметить, что на фото не видно ее супруга Канье Уэста.
За несколько часов такие сочные и яркие фото набрали более двух миллионов лайков. Также подписчики оставили множество позитивных комментариев.
"Чертовка", "Ты отлично выглядишь", "Красотка", - написали фанаты.
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