За каждый совместный год жизни Ким получит один миллион долларов.

Американская модель Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом получит от него один миллион долларов за каждый совместно прожитый год.

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Об этом сообщает Page Six.

Кроме того, она может оставить себе подарки, которые ей дарил Канье. В том числе и обручальное кольца, стоимость которого достигает 1 миллион 300 тысяч долларов.

Юрист Джозеф Маннис также добавил, что раздел имущества может стать "огромной головной болью" для звезд. За шесть лет брака состояние супругов значительно увеличились, в частности пара владеет недвижимостью на 108 млн долларов.

Напомним, что пара поженилась еще в 2014 году. Они воспитывают четверых детей. Пока неизвестно с кем останутся дети после развода. Стоит отметить, что у Канье ранее диагностировали биполярное расстройство. В прошлом году он также написал в Twitter, что уже два года хочет развестись с Ким. Но со временем этот пост он удалил.

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Автор: УНИАН