Актера засекли на шоппинге в Берлине.

Известного актера Киану Ривза засекли во время шоппинга в Берлине.

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Он прогуливался со своей возлюбленной Александрой Грант, передает news.com.au.

Отмечается, что Ривз появился на публике с новой прической. Он коротко подстригся ради роли в фильме "Матрица". Именно в Берлине проходят съемки четвертой части этого фильма. Поэтому Ривз и его возлюбленная уже четыре месяца там находятся.

По данным издания, Ривз по пути к автомобилю что-то рассказывал Александре. Также говорится, что он выглядел очень радостным и счастливым.

Киану Ривз и Александра Грант: история любви

В ноябре прошлого года 55-летний актер представил публике возлюбленную - 46-летнюю художницу Александру Грант

Познакомилась пара в 2011 году, когда Ривз выпустил свою первую книгу "Ода счастью" и искал художника, который сможет сделать иллюстрации

Александра еще ни разу не была замужем

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Автор: Диана Могилевич