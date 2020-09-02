2 сентября свой день рождение празднует голливудский актер Киану Ривз. Сегодня ему исполнилось 56 лет.
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Стоит отметить, что Ривз достаточно необычный. Несмотря на то, что он снимается в фильмах Голливуда, он спокойно может проехаться в метро и не только. Он заслужил мировую любовь тем, что всегда относится к людям с уважением.
Интересно, что он никогда не обнимает женщин, когда фотографируется. Он только держит руку возле их талии. Когда-то поклонник актера очень хотел получить его автограф. Киану купил мороженое, расписался на чеке и выбросил рожок в урну. Он понял, что нужно было его фанату.
Также он анонимно жертвует деньги в детские больницы. А одним из главных его преимуществ то, что он умеет посмеяться сам над собой.
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