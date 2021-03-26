23-летняя модель посетила мероприятие вместе со своей старшей сестрой Кендалл.

Известная модель Кайли Дженнер побывала на вечеринке по случаю выпуска альбома Джастина Бибера Justice, которая проходила 25 марта в одном из клубов Западного Голливуда.

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23-летняя модель посетила мероприятие вместе со своей старшей сестрой Кендалл.

Кайли выбрала для вечеринки достаточно откровенный наряд. Она была в мини-платье, которое полностью обнажало ее живот и спину, и полупрозрачной красной сетке. Образ дополняли кожаный алый плащ, кейс Louis Vuitton и черная защитная маска.

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Автор: Катерина Шварц